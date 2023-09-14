BIST 7.978
DOLAR 26,95
EURO 28,96
ALTIN 1.652,61
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Adıyaman Üniversitesi'nde kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu!

Adıyaman Üniversitesi'nde kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da üniversitenin yeni akademik yılda doluluk oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti.

Abone ol

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, AA muhabirine, kılavuzda yayımlanan 2 bin 615 kontenjana 2 bin 540 öğrencinin yerleştiğini söyledi.

Birçok bölümde kontenjanların yüzde 100 dolduğunu, sadece birkaç bölümde boş kontenjan kaldığını belirten Kelleş, boş kontenjan sayısının 75 kişi olduğunu ifade ederek, "Adıyaman Üniversitesi, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97,13'lük doluluk oranına ulaştı." dedi.

İlgiden memnun olduklarını dile getiren Kelleş, "Yerleştirme yapılmayan ve boş kalan kontenjanların da ek yerleştirme ile dolacağı beklenirken, öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla ADYÜ'nün öğrenci sayısının 18 bini geçeceği tahmin ediliyor." diye konuştu.

Kelleş, "Kayıtlarımızda depremlerden etkilenme görünmemektedir. Kayıt oranımız yüzde 97,13. Geçen yıl da doluluk oranımız bu seviyelerdeydi." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kilis'te feci kaza! Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kilis'te feci kaza! Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya kınama!
G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya kınama!
MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi
MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi
50-70 yaş arası erkekler yılda bir kez bu testi yaptırmalı!
50-70 yaş arası erkekler yılda bir kez bu testi yaptırmalı!
Putin, Kim'in davetini kabul etti! Pyongyang'a gidecek!
Putin, Kim'in davetini kabul etti! Pyongyang'a gidecek!
ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında gelişen işbirliğinden endişeli!
ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında gelişen işbirliğinden endişeli!
Ahmet Hakan Halil Konakçı'ya sert 'çıktı! 'Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum!'
Ahmet Hakan Halil Konakçı'ya sert 'çıktı! 'Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum!'
Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor
Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor
Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?
Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...
AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...
İYİ Partili Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun 'ittifak şart' çıkışına net yanıt verdi
İYİ Partili Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun 'ittifak şart' çıkışına net yanıt verdi