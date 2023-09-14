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Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor

Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Hemşehrilik beratı verilecek olan Vargas resmen Malatyalı olacak.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı vererek, resmen Malatyalı yapacak.

Yeni Malatya Gazetesi'nin haberine göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclise sunduğu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Fahri Hemşehrilik beratını, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Selahattin Gürkan'ın Vargas'a takdim etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

16 Ekim 1999'da Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Vargas, "Malatyalıyım" sözleriyle gündem olmuş ve son yıllarda 'Nerelisin?' sorusuna sık sık "Malatya" yanıtını vermişti.

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