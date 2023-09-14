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Kilis'te feci kaza! Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kilis'te feci kaza! Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kilis'te kontrolden çıkan otomobil ve hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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R.Ö. kontrolündeki 79 AY 661 plakalı hafif ticari araç ile K.P. yönetimindeki 34 DSY 454 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan oğlu M.H.Ö. (16), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hafif ticari aracın otomobille çarpıştıktan sonra savrularak refüje çarptığı daha sonra karşı yola geçerek devrildiği ve çevredekilerin kaza yerine koştuğu görülüyor.

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