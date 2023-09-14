BIST 7.978
DOLAR 26,95
EURO 28,96
ALTIN 1.652,61
HABER /  DÜNYA

Gergedan boynuzu kaçakçısına 20 yıl hapis cezası!

Gergedan boynuzu kaçakçısına 20 yıl hapis cezası!

Tanzanya mahkemesi, gergedan boynuzu kaçakçılığı yapan Mozambik vatandaşı Armelindo Anibal'i 20 yıl hapisle cezalandırdı.

Abone ol

Ülkenin güneyinde görülen davada, yaklaşık 35 bin dolar değerindeki gergedan boynuzlarını kaçırmaya çalışan Mozambikli Armelindo Anibal hakkında karar duruşması yapıldı

Savcı mütalaasında, nesli tükenmekte olan hayvanların öldürülmesinin önlenmesi ve Tanzanya'nın kaçakçılara karşı başlattığı mücadeleyi yansıtan karar verilmesi talebinde bulundu.

Avukatın itiraz talebine rağmen cezada indirime gitmeyen hakim, 2021'den bu yana cezaevinde tutulan Anibal'e 20 yıl hapis cezası verdi.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan gergedan türleri için ciddi tehdit oluşturuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman Üniversitesi'nde kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu!
Adıyaman Üniversitesi'nde kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu!
Kilis'te feci kaza! Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kilis'te feci kaza! Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya kınama!
G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya kınama!
MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi
MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi
50-70 yaş arası erkekler yılda bir kez bu testi yaptırmalı!
50-70 yaş arası erkekler yılda bir kez bu testi yaptırmalı!
Putin, Kim'in davetini kabul etti! Pyongyang'a gidecek!
Putin, Kim'in davetini kabul etti! Pyongyang'a gidecek!
ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında gelişen işbirliğinden endişeli!
ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında gelişen işbirliğinden endişeli!
Ahmet Hakan Halil Konakçı'ya sert 'çıktı! 'Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum!'
Ahmet Hakan Halil Konakçı'ya sert 'çıktı! 'Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum!'
Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor
Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor
Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?
Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...
AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...