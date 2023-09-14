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Niğde'de dev makaron operasyonu! 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Niğde'de dev makaron operasyonu! 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kamyonda yapılan aramada 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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