Niğde'de dev makaron operasyonu! 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kamyonda yapılan aramada 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.