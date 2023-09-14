Niğde'de dev makaron operasyonu! 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi

50-70 yaş arası erkekler yılda bir kez bu testi yaptırmalı!

Ahmet Hakan Halil Konakçı'ya sert 'çıktı! 'Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum!'

Melissa Vargas için harekete geçtiler resmen hemşehri oluyor

Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?