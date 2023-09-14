Kontrolden çıkan otomobil virajı alamayıp takla attı: 6 yaralı

Diyarbakır Lice'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Lice ilçesi kırsal Angül Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BP 8155 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ters dönen araç içinde bulunan 6 yaralıyı çıkararak Lice Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.