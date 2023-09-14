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Yetiş 112 Acil, tavuğum yaralandı!

Yetiş 112 Acil, tavuğum yaralandı!

Bursa’da 112 Sağlık çalışanları, sıra dışı bir olaya müdahale etmenin tecrübesini yaşadı. Çitlerden atlarken ayağı kanayan tavuk, sahibi tarafından sağlık çalışanlarına getirilerek tedavi ettirildi.

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Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ulus 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda nöbet tutan sağlık çalışanlarından, bu sefer anonsla değil kapıları çalınarak yardım istendi.

Dışarı çıkan sağlık çalışanları, karşı kapı komşuları Uğurcan Felamur’un elinde yaralı tavuğu görünce gözlerine inanamadı. Çitlerden atlarken ayağını tellere taktırarak yaralanan tavuk, sahibinin elinden alınarak ambulansta müdahale edildi.

Ayağına tentürdiyot sürülen tavuk, sargı bezi ile sarıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarını ve insan ya da hayvan fark etmeksizin her canlının sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları büyük takdir topladı.

Tavuklarının çitlerden atlarken yaralandığını belirten Mustafa İbrahim Felamur, “Tavuğumuzun yaralandığını görünce, karşımızdaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna götürdük. Sağ olsunlar onlarda pansuman yaptı. Şimdi durumu iyi” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan tavuk ise, sokakta sağa sola koşturarak yaşadığı özgürlüğün tadını çıkardı.

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