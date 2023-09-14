3 haftadan beri aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 21 Ağustosta kaybolan işitme engelli 52 yaşındaki Mehmet Sarıtaş, arazide ölü olarak bulundu.

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Burhaniye'de işitme engelli Mehmet Sarıtaş 21 Ağustosta kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin günlerce yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Sarıtaş için el ilanları bastırılırken, Ayvalık, Bergama, İvrindi ve Havran ilçeleri çevrelerinde de aramalar yapıldı.

Mehmet Sarıtaş’ın cansız bedeni önceki gün bir vatandaş tarafından zeytinlik alanda bulundu. Sarıtaş’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.