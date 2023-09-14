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Özel harekat polislerinden, uçakta tatbikat!

Özel harekat polislerinden, uçakta tatbikat!

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda “Uçaktan Rehine Kurtarma” tatbikatı gerçekleştirildi.

Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonrada uçağı içine giren özel harekat polisleri rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.

Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,“ Uçak kaçırma operasyonunda uçağa müdahale edilmesinde, rehine kurtarma operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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