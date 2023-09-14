Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! İYİ Parti ve Özgür Özel sözleri bomba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayları ile seçime katılma kararı ve Özgür Özel'in adaylığına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçim kararı ve Özgür Özel'in adaylığına ilişkin konuştu.

Özgür Özel'in adaylığı

CHP lideri, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" diye konuştu.

İyi Parti açıklaması

"İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin olarak "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.