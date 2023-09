MSB açıkladı! Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele kapsamında son 1 haftada 44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirildi.

Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:

"Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan ve savunmadan taarruza geçişimizin sembolü hâline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü bir kez daha,

19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümünü ise şimdiden kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakâr ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Yine, 133 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul fırkateynindeki şehitlerimizi de rahmetle yâd ediyoruz.

Ayrıca; İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Türkiye Futsal Millî Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran kahraman evlatlarımıza her daim başarılar diliyoruz.

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini;

Her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda,

Terörü kaynağında yok etme anlayışıyla,

Proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve,



Sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1.229 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38.572'ye ulaşmıştır.

Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir.

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 36'sı terör örgütü üyesidir. 2.828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.890'a yükselmiş, yakalanan şahıslardan 340'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153.412 olmuştur.

Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

Nitekim, terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39'u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Hâlihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir.

Kafkasya bölgesinin barış içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz; hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

- 6-8 Eylül tarihleri arasında Güvence Tedbirleri, 12 Eylül'de NEXUS ACE eğitimi, 13 Eylül'de ise Tespit, Konumlama ve Takip kapsamında NATO uçuş görevleri icra edilmiştir. Yine;

- 8-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Azerbaycan İkili SAT, SAS Tatbikatı,

- 11-15 Eylül tarihleri arasında;

Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı,

Sea Breeze-3 Tatbikatı,

Ramstein Guard Eğitimi,

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle her geçen gün gelişen savunma sanayimiz sayesinde ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG BATIRAY denizaltımız havuzlanacaktır.

Denizlerdeki hâkimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Ayrıca, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir.

Kardeş Libya halkı ile deprem felaketi yaşayan dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.