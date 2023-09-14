BIST 7.953
DOLAR 26,95
EURO 28,96
ALTIN 1.652,29
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği yalanı anlattı! Ümit Özdağ ile ilgisi ne?

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği yalanı anlattı! Ümit Özdağ ile ilgisi ne?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı gizli mutabakatın ortaya çıkmasının ardından kendisini arayan Millet İttifakı ortağı Ahmet Davutoğlu'na "Yok öyle bir şey" diye yalan söylediği ortaya çıktı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği yalanı Fatih Portakal'ın canlı yayınında anlattı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasından hemen önce Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakat sızınca ortaklarına yalan söylediği canlı yayında tescillendi. Kılıçdaroğlu'nun o mutabakatla, İçişleri ve Kültür Bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığı'nı Özdağ'a verdiği ortaşa çıkmıştı. 

Göz göre göre yalan söylemiş

Fatih Portakal'ın canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine göz göre göre nasıl yalan söylediğini açık açık anlattı. Kılıçdaroğlu'nun ilk görüşmede "yok öyle bir şey" dediğini belirten Davutoğlu, aynı gün arayıp "varmış" dediğini söyledi.

'Önce 'Özdağ yalan söylüyor' dedi

Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu: "Ümit Özdağ’ın verdiği mülakattan 2 saat sonra Kılıçdaroğlu’nu aradım. 'Bu işin gerçeği nedir' diye sordum. Önce 'böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor' dedi. Ben de 'bir açıklama yapsanız iyi olur' dedim. Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'böyle bir şey yok' diye açıklama yaptı."

Akşam arayıp 'varmış' dedi

"Bunun üzerine o akşam canlı yayında 'Bizim için Kılıçdaroğlu'nun ne dediği önemli, böyle birşey yokmuş' dedim. Bu yayından sonra Kılıçdaroğlu beni tekrar aradı 'böyle bir durum varmış, toplantılarda geçen birşeymiş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim."

'Yalan söylemiş yani' deyince...

Fatih Portakal'ın "Yalan söylemiş yani" demesi üzerine Ahmet Davutoğlu, "Ben öyle bir ifade kullanmak istemem. Ama bu yaşanmış bir tecrübedir. İnsanoğlu hata yapabilir" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir'de yangın paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Ataşehir'de yangın paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Mustafa Sandal'dan Halil Konakçı'ya: "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör"
Mustafa Sandal'dan Halil Konakçı'ya: "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör"
MSB açıkladı! Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı! Ele geçirilenlere bakın...
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı! Ele geçirilenlere bakın...
3 haftadan beri aranıyordu! Korkunç halde bulundu
3 haftadan beri aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Okullar ve kamu daireleri kapandı! Nipah virüsü alarmı
Okullar ve kamu daireleri kapandı! Nipah virüsü alarmı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti
Özel harekat polislerinden, uçakta tatbikat!
Özel harekat polislerinden, uçakta tatbikat!
Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı! Yol konrtrolünde yakalandı!
Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı! Yol konrtrolünde yakalandı!
Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Yunan basınında! Adını koydular: Büyük Türk Tatbikatı
Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Yunan basınında! Adını koydular: Büyük Türk Tatbikatı
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor'dan transferi olay olmuştu
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor'dan transferi olay olmuştu
MEB'den flaş açık öğretim lisesi kararı! Geçiş şartları belli oldu
MEB'den flaş açık öğretim lisesi kararı! Geçiş şartları belli oldu