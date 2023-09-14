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Mustafa Sandal'dan Halil Konakçı'ya: "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör"

Mustafa Sandal'dan Halil Konakçı'ya: "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör"

Şarkıcı Mustafa Sandal, imam Halil Konakçı'nın sosyal medyada yayılan konuşmasına sert tepki gösterdi. Sandal, Konakçı'ya yönelik "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör" şeklinde ağır ifadeler kullandı.

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İmam Halil Konakçı, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. "Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" ifadelerini kullanan Konakçı, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

Konakçı'ya tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal oldu. Konakçı'nın konuşmasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Şimdi de kafir olduk öyle mi?" diye soran Sandal, paylaşımının devamında şu sözleri kullandı:

"Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!"

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