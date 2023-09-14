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Kars'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırılmadı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırılmadı!

Kars'ta narkotik polisleri tarafından bir aparta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 2 kişi tutuklandı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il merkezinde bulunan 1 aparta operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.A. (34) ve Ş.G. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahında yapılan aramada, 5 fişek halinde toplam 3,14 gram metamfetamin, 34 sentetik ecza hap, 5,36 gram esrar, 2 bin 200 lira suçtan elde edilen gelir, 3 parça alüminyum folyo ve 1 parça cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
“TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan F.A. ve Ş.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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