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1 kişinin öldüğü maden ocağında yaralanan işçilerden 5'i taburcu

1 kişinin öldüğü maden ocağında yaralanan işçilerden 5'i taburcu

Zonguldak dün Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nün maden ocağında 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükte yaralanan 6 işçiden 5'i taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, dün, saat 13.45'te eksi 400- 450 kotunda baca yapımı sırasında tavan göçüğü meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi ile alanın yakınında çalışan 3 işçi, kaçış sırasında yaralandı.

İhbarla ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa giren TTK tahlisiye ekipleri, göçük altındaki 4 işçiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralanan toplam 7 yaralı işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ramazan Yıldırım (45), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25 yıllık maden işçisi, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi terminalinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

Bu arada, hastanede tedaviye alınan 6 maden işçisinden 5'i taburcu oldu.

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