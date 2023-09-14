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Emeklileri umutlandıran kulis! İyileştirme ara zam derken... Masada konuşulan rakam

Emeklileri umutlandıran kulis! İyileştirme ara zam derken... Masada konuşulan rakam

Emeklilere ek zam için çalışmalar sürüyor. Öte yandan kulislerde Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye verileceği yönünde iddialar da var. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtiliyor.

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Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi masada yer alırken bir de ikramiye ödenmesi gündeme geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken, yapılacak ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor. Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. 

En az 5 bin liranın üzerinde uzlaşı sağlandı

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Ara zam formülleri

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

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