Ünlü oyuncu devlet hastanesinde görüntülendi! Tanınmamak için maske ve bere taktı
Zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen ünlü oyuncu Hülya Avşar bugün Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi. Avşar'ın tarzı dikkat çekti.Abone ol
Hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giymesi dikkat çeken Avşar kızı geçmiş olsun diyen vatandaşa 'merhaba' dedi.
Avşar'ın yanında bulunan kişiler kameranın kapatılmasını isterken, ünlü ismin birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için geldiği iddia edildi.