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Ünlü oyuncu devlet hastanesinde görüntülendi! Tanınmamak için maske ve bere taktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ünlü oyuncu devlet hastanesinde görüntülendi! Tanınmamak için maske ve bere taktı

Zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen ünlü oyuncu Hülya Avşar bugün Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi. Avşar'ın tarzı dikkat çekti.

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Hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giymesi dikkat çeken Avşar kızı geçmiş olsun diyen vatandaşa 'merhaba' dedi.

Avşar'ın yanında bulunan kişiler kameranın kapatılmasını isterken, ünlü ismin birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için geldiği iddia edildi.

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