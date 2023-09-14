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Başakşehir'de korkunç kaza! Ticari araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de korkunç kaza! Ticari araç takla attı: 2 yaralı

İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan ticari araç takla atıp bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istikametine seyir eden Turgut Menek yönetimindeki 34 FCC 234 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla attı.

Lastiklerinden birisi fırlayan araç, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü Turgut M. ve Tümer K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Tümer Kaçmazer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, araç çekici ile otoparka çekildi.

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