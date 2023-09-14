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Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kösedere köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 3’ü kadın, 5’i erkek, 3’ü erkek çocuk ve 3’ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araçlar yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör S.K. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 14 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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