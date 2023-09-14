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Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!

Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, balık sezonunu değerlendirdi: Akademik camia olarak tüketicilere bir mesajımız var. Küçük balıklar yakalanırsa, bu küçük balıkların tüketilmemesi, alınmaması gerekiyor.

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Prof. Dr. Osman Samsun, 1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’da sona erecek olan balıkçılık av sezonunu değerlendirdi. Samsun, geçen yıla göre bu sezonun daha kötü başladığını belirterek, “Balıkçılarımızın beklediği avlanma sezonu açılma tarihi gerçekleşti. Geçen yıllara göre balıkçılarımız ilk günlerde denizde istedikleri ava ulaşamadılar. Bunun birçok nedeni var. Palamut balığı normalde ağustos ayında olur, Çingene palamudu olarak kendini gösterir. Eylül ayı ortalarına kadar her yağmurla büyür, 500 gram ile 750 gram arasına ulaşırdı. Palamudu geçen sene çok görmemize ve uygun fiyatlarla tüketmemize rağmen bu sene göremedik. Peki, balıkların göçleri bu süreçten nasıl etkileniyor? Bilindiği üzere küresel bir ısınma söz konusu. Bu her şeyi etkilediği gibi balıkların bu sıcaklık farklıkları, sıcaklığın fazla olması beslenme, üreme ve göçleri etkiliyor ve bizim sahillerimize gelip av vermesini etkiliyor” diye konuştu.

Balıkçıların hamsiden daha iyi bir sonuç beklediğine dikkat çeken Samsun, “Umarım öyle olur. Ancak tüketicilere de akademik camia olarak bir mesajımız var. Ola ki, küçük balıklar yakalanırsa, -hamsi için 9 santimetre, palamut için 25 santimetre- bu küçük balıkların tüketilmemesi, alınmaması gerekiyor. Balıkçılarımızın çok işi olduğunu biliyorum. Zor şartlarda denizde, Karadeniz’de, Marmara’da, Ege’de mücadele eden balıkçılarımızın bu önemli ve zor işi yaparken onların her sene daha bilinçli olduklarını, bu stokları korumak için akademi ile üniversiteler ile iş birliği içerisinde olduklarını biliyorum. Hepsine sağlıklı, güzel, bereketli bir sezon diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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