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Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Antalya Alanya'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılığı yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 650 gram metamfetamin, 13 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve piyasaya metamfetamin uyuşturucu maddesini süreceklerini tespit etti.

Şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan arama neticesinde; 650 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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