Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Muş'taki göl, baraj ve göletlere 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu salındı.

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Alparslan-2 Barajı'nda yürütülen balıklandırma çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Elazığ'da yetiştirilen balıklardan elde edilen yavruların kentteki su kaynaklarına bırakıldığını söyledi.

Ekipler tarafından Alparslan-2 Barajı, Alparslan-1 Barajı, Korkut Sulama Göleti, Bulanık Haçlı Gölü ve Varto Hamurpet Gölü'ne 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusunun bırakıldığını belirten Gün, "Su kaynaklarımızda mevcut popülasyonun artırılması amacıyla çalışma yapılmaktadır. Bu projemiz, göletlerimizde ve barajlarımızda üreticilerimizin, balıkçılarımızın faydalanması, ilimizin ekonomisine katkı sağlaması için geliştirildi." dedi.

Gün, üreticilerin avlanma sezonunda gerekli hassasiyeti göstermesinin, av yasağı dönemlerde de balıkların avlanmamasının önem arz ettiğini ifade ederek, "Şu anda popülasyonu artırmak için bıraktığımız yavrular belli seviyeye gelecek. Gelecek yıl anaç olabilecek ve popülasyona etkisi olacaktır." ifadesini kullandı.