Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sinop'ta jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarını yönelik olarak yapılan operasyonda Sinop Merkez, Gerze ve Türkeli ilçelerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 126 adet ekstazi hap, 106 gram skunk, 5 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ile birlikte 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.