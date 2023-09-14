BIST 7.851
DOLAR 26,94
EURO 28,82
ALTIN 1.648,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de acı kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de acı kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü can verdi

Kocaeli Gebze'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yeniçağ (57) hakimiyetindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet ile sürücüsünün tespit edilemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Hüseyin Yeniçağ bariyerlere savruldu. Hüseyin Yeniçağ’ın hareketsiz şekilde yol kenarında yattığını gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde Hüseyin Yeniçağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemede bulundu.

Hüseyin Yeniçağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...
Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması! Soruşturma izni verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması! Soruşturma izni verildi
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ataşehir'de yangın paniği! Alevler büyüdü başka binaya sıçradı
Ataşehir'de yangın paniği! Alevler büyüdü başka binaya sıçradı
Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!
Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!
Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti
Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti
Okan Buruk'tan sözleşme yanıtı: Benim hayalim...
Okan Buruk'tan sözleşme yanıtı: Benim hayalim...
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Emeklileri umutlandıran kulis! İyileştirme ara zam derken... Masada konuşulan rakam
Emeklileri umutlandıran kulis! İyileştirme ara zam derken... Masada konuşulan rakam
Lüks yolcu gemisi mahsur kaldı! Kurtarılmayı bekliyor!
Lüks yolcu gemisi mahsur kaldı! Kurtarılmayı bekliyor!