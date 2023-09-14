Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...

Prof. Dr. Vefik Arıca, plastikten yapılan poşet çaylarda kanserojen etkisi ve kısırlık tehlikesi bulunduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Vefik Arıca, poşet çayların bir kısmında sıcak suyla temas edildikten sonra epiklorohidrin denilen bir maddenin ortaya çıktığını ifade etti.

Bu maddede kanserojen etkisi bulunduğunu ve bağışıklık sistemini düşürdüğünü anlatan Prof. Dr. Arıca, "En önemlisi de kısırlığa yol açan bir madde. Özellikle poşet çaylarda sıcak suyla temastan sonra oluşan epiklorohidrin vücutta dağılıyor. Kısa vadede ve orta vadede bir takım hasarlar oluşturabiliyor" dedi.

Çay gözükmüyorsa dikkat

Poşet içindeki çayın gözükmesi halinde bunun kuvvetle muhtemel plastikten yapılmış olduğuna dikkati çeken Arıca, "Zaten poşet çayların dörtte biri plastikten yapılmakta. Plastik de sıcak suyla temas ettiği zaman epiklorohidrin dediğimiz kanserojen, bağışıklık sistemini düşürüp, kısırlığa yol açabilir" dedi.