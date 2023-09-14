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Trafiğe çıkan eşek faciaya yol açtı! Otomobil eşeğe çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafiğe çıkan eşek faciaya yol açtı! Otomobil eşeğe çarptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola çıkan sahipsiz eşeğe otomobil çarptı. Meydana gelen kazada eşek telef oldu.

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Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Yenişarbademli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 APV 436 plakalı otomobil Kurucuva-Yenişarbademli ilçesi yönüne seyir halinde iken Yeşildağ Mahallesi çıkışında yola aniden çıkan eşeğe çarptı.

Kazada şans eseri ismi öğrenilemeyen sürücü ile araçtaki diğer yolcu yara almazken, çarpmanın şiddetiyle savrulan eşek telef oldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında telef olan eşek, bir iş makinesi ile çekilerek yoldan kaldırıldı.

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