Kırtasiye seti dağıtım törenine katılan İmamoğlu ile minik öğrenci arasında gülümseten diyalog
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destek olmak için başlatılan proje kapsamında düzenlenen kırtasiye seti dağıtım etkinliğine katıldı. Okulun kreş sınıfını ziyaret eden İmamoğlu ile minik bir öğrenci arasında ilginç bir ‘süt’ diyaloğu yaşandı.Abone ol
Avcılar Ali Karay Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.
Çocukların ve gençlerin eğitimle ilgili süreçlerine her zaman destek olmayı görev bildiklerini kaydeden İmamoğlu, kent genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü okullarda kırtasiye malzemesi dağıtımlarının olacağını söyledi.
Bu sene Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu aktaran İmamoğlu, "Sevgili çocuklar Cumhuriyetimizi çok seviyoruz değil mi? Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Cumhuriyet, eşit olmak demek. Cumhuriyet, herkesin iyi okullarda okuyabilmesini sağlamak demek. Cumhuriyet, sizlerin içerisinden yarınlarda İstanbul'a çok sayıda belediye başkanlarının yetişmesi demek." diye konuştu.
Gülümseten diyalog
İmamoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi, öğretmenlerle sohbet etti.
Konuşmasının ardından okul bahçesini dolduran öğrencilerle bölüm bölüm anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, Avcılar Ali Karay Ortaokulu Müdürü Şelale Günaydın tarafından makam odasında ağırlandı.
Kreş, 6 ve 8'nci sınıflarla bir araya gelen İmamoğlu, öğrencilerin okulla ve şehirle ilgili birbirinden farklı konulardaki sorularına yanıt verdi.
Bunlardan en ilginç olanı, kreş sınıfında yaşandı. İmamoğlu'nun, “Belediye Başkanı ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı” sorusuna, minik bir öğrencinin, “Belediye başkanı süt getirir” yanıtını vermesi gülüşmelere neden oldu.
İmamoğlu'nun minik öğrenciye yanıtı, “Kurban olurum. Senin güzel yüreğini de öperim ben” oldu. İmamoğlu, öğrenci ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de buluşarak sohbet etti.
40 bin öğrenciye kırtasiye desteği verilecek
İlk, orta ve lise eğitimine yeni başlayan 1., 5. ve 9. sınıflara dağıtılacak olan setler; 47'si ilkokul, 35'i ortaokul, 27'si lise olmak üzere, toplam 109 okula ulaştırılacak. 2019 başlanan proje kapsamında, 21 bin 169 öğrenciye kırtasiye desteği sunuldu. 2020 yılında pandemi nedeniyle ara verilmesine rağmen 2021'de bu sayı 29 bin 235'e yükseltildi. 2022'de 22 bin 78 öğrenciye destek sunan İBB, bu yıl 40 bin öğrenciye kırtasiye desteği verecek. 6-7 Şubat depremlerinin vurduğu illerde de bin 38 öğrenciye ulaşan İBB, 2019 yılından bu yana toplam 113 bin 520 öğrenciyi desteklemiş olacak.