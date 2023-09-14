Kırtasiye seti dağıtım törenine katılan İmamoğlu ile minik öğrenci arasında gülümseten diyalog

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destek olmak için başlatılan proje kapsamında düzenlenen kırtasiye seti dağıtım etkinliğine katıldı. Okulun kreş sınıfını ziyaret eden İmamoğlu ile minik bir öğrenci arasında ilginç bir ‘süt’ diyaloğu yaşandı.

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Avcılar Ali Karay Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Çocukların ve gençlerin eğitimle ilgili süreçlerine her zaman destek olmayı görev bildiklerini kaydeden İmamoğlu, kent genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü okullarda kırtasiye malzemesi dağıtımlarının olacağını söyledi.

Bu sene Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu aktaran İmamoğlu, "Sevgili çocuklar Cumhuriyetimizi çok seviyoruz değil mi? Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Cumhuriyet, eşit olmak demek. Cumhuriyet, herkesin iyi okullarda okuyabilmesini sağlamak demek. Cumhuriyet, sizlerin içerisinden yarınlarda İstanbul'a çok sayıda belediye başkanlarının yetişmesi demek." diye konuştu.

Gülümseten diyalog

İmamoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi, öğretmenlerle sohbet etti.

Konuşmasının ardından okul bahçesini dolduran öğrencilerle bölüm bölüm anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, Avcılar Ali Karay Ortaokulu Müdürü Şelale Günaydın tarafından makam odasında ağırlandı.

Kreş, 6 ve 8'nci sınıflarla bir araya gelen İmamoğlu, öğrencilerin okulla ve şehirle ilgili birbirinden farklı konulardaki sorularına yanıt verdi.

Bunlardan en ilginç olanı, kreş sınıfında yaşandı. İmamoğlu'nun, “Belediye Başkanı ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı” sorusuna, minik bir öğrencinin, “Belediye başkanı süt getirir” yanıtını vermesi gülüşmelere neden oldu.

İmamoğlu'nun minik öğrenciye yanıtı, “Kurban olurum. Senin güzel yüreğini de öperim ben” oldu. İmamoğlu, öğrenci ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de buluşarak sohbet etti.

40 bin öğrenciye kırtasiye desteği verilecek