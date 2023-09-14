BIST 7.851
DOLAR 26,94
EURO 28,82
ALTIN 1.648,78
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarılması kararına ilişkin konuştu.

Abone ol

Yavaş, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nın tanıtımı için basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Yavaş, bir gazetecinin, yaklaşan yerel seçimlere yönelik İYİ Partinin tek başına seçime girme kararı aldığını anımsatarak, nasıl bir strateji izleyeceğini sorması üzerine, Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen bulunduğunu ve herkesin oyuna talip olduğunu söyledi.

"Ankara halkının önüne çıkıp..."

Yavaş, şunları kaydetti:

"Her zaman bizim söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit şekilde, kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de 5 yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik. Ama şu anda yeni seçime girerken yaptığımız icraatlarla gireceğiz. Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyorum.

Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur."

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kocaeli'de acı kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü can verdi
Kocaeli'de acı kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü can verdi
Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...
Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması! Soruşturma izni verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması! Soruşturma izni verildi
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ataşehir'de yangın paniği! Alevler büyüdü başka binaya sıçradı
Ataşehir'de yangın paniği! Alevler büyüdü başka binaya sıçradı
Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!
Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!
Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti
Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti
Okan Buruk'tan sözleşme yanıtı: Benim hayalim...
Okan Buruk'tan sözleşme yanıtı: Benim hayalim...
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı