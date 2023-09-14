MHP'li İzzet Ulvi Yönter sert çıktı: Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun yediği ekmek haramdır

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, tepki çeken TSK iddialarıyla ilgili konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Bu aleni bir şekilde vatana ihanettir. Bunlar düşmana askerlik yapıyor. Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun yediği ekmek haramdır." dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, TSK’ya yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan İzzet Ulvi Yönter, "Bu aleni bir şekilde vatana ihanettir. Dava açıldı. Yargının kararına göre CHP yönetimi tarihi sorumluluktan kaçmamalı, kaçamayacak. Bu sözler cinayet, ihanet, rezalet... Kahraman Mehmetlerimiz hainlerle mücadele eder, bölücülerle mücadele eder. AİHM Türkiye'nin haklarıyla ilgili bir hassasiyet duymuyor. PKK'nın propagandasına Sezgin Tanrıkulu sarılmıştır. Düşmana askerlik yapmıştır. TSK bizim gelecek ümidimiz. Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun yediği ekmek haramdır." dedi.