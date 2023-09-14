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Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

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Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde 5 bin 500 yıl önce kullanıma başlanıldığı tahmin edilen yer altı kaya yerleşkesi keşfedildi.

Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

M.Ö. 1. Yüzyıl'da kurularak M.S. 8. Yüzyıl'a kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen ve ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde yeni bulgular ortaya çıktı.

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Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yönetiminde Hadrianopolis Antik Kenti’nde 2023 yılı kazı çalışmaları sürdürülüyor.

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Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

Antik kentteki kazılarda 5 bin 500 yıl önce kullanılmaya başlanan, insanların yaşam sürdüğü yer altı kaya yerleşkesi keşfedildi. 

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Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianopolis sınırları içerisinde 2022 yılında tespit edilen yer altı kaya yerleşkesindeki kazı çalışmalarına bu yıl başladıklarını söyledi.

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