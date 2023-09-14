Karabük'te keşfedildi hem heyecanlandırdı hem şaşırttı 5 bin 500 yıllık olduğu söyleniyor

M.Ö. 1. Yüzyıl'da kurularak M.S. 8. Yüzyıl'a kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen ve ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde yeni bulgular ortaya çıktı.