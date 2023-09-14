Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK iddialarıyla tepki çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki göstererek, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
"Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. “Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz” bunu böyle bileceğiz.
Kaymakamlara tavsiye
Devletin tepesiyle kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde yılın 365 günü çalışacak bir tempo bekliyoruz.
Devlet ile millet arasında aşılmaz duvarlar ören vesayetçi anlayışı kabul etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşaasına kimse set vuramayacaktır. Bu kararlılığın birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor.
Tanrıkulu'na sert tepki
Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var
Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmekte kararlıyız.
"Üç-beş şarlatan"
Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız.
Hudutlarımızın güvenliğini ve ülke içindeki kontrolleri etkinleştirerek, yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz.
Çizgimiz ve duruşumuz belli, ne kaçak göçmene müsaade ederiz, ne de fitne tacirlerine izin veririz.
Sezgin Tanrıkulu ne demişti?
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle telefonla bağlandığı televizyon programında TSK’nın eleştirilemez olmadığını belirterek, “Bu Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi 12 Eylül'de faşist darbeyi yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Onlarca faili meçhul cinayet. Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..." sözleri nedeniyle şimşekleri bir kez daha üzerine çekmişti.