Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK iddialarıyla tepki çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki göstererek, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. “Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz” bunu böyle bileceğiz.

Kaymakamlara tavsiye

Devletin tepesiyle kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde yılın 365 günü çalışacak bir tempo bekliyoruz.

Devlet ile millet arasında aşılmaz duvarlar ören vesayetçi anlayışı kabul etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşaasına kimse set vuramayacaktır. Bu kararlılığın birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor.

Tanrıkulu'na sert tepki

Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var

Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmekte kararlıyız.

"Üç-beş şarlatan"

Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız.

Hudutlarımızın güvenliğini ve ülke içindeki kontrolleri etkinleştirerek, yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz.

Çizgimiz ve duruşumuz belli, ne kaçak göçmene müsaade ederiz, ne de fitne tacirlerine izin veririz.