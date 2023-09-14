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Darp edip sokak ortasında ölüme terk etmişlerdi! 5 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Darp edip sokak ortasında ölüme terk etmişlerdi! 5 kişi tutuklandı

Ankara Yenimahalle'de sokak ortasında darp edilmiş halde bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de gelen ihbar üzerine ekipler Yenimahalle'de boş arazide Emir Bingöl'ü darbedilmiş halde buldu. Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Bingöl, kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler E.Ç, N.Ç, O.Y, A.K, K.C.Y, A.B, ve suça sürüklenen çocuk F.K.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.B, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan E.Ç, N.Ç, O.Y, A.K, ve K.C.Y. tutuklandı, suça sürüklenen çocuk F.K.Y. hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.

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