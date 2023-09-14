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Adıyaman'da trafikte yakaladıkları genci, 10 kişi tekme tokat dövdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da trafikte yakaladıkları genci, 10 kişi tekme tokat dövdü!

Adıyaman'da 10 kişilik bir grup trafikte yakaladıkları 20 yaşındaki genci öldüresiye dövdü. Dövdükleri genci bırakıp kaçan zanlılar için polis arama başlattı.

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Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 1. Çevre Yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen Bünyamin B’nin (20), önü kimliği belirsiz 10 kişilik bir grup tarafından belirlenemeyen nedenden dolayı kesildi.

Burada kimliği belirsiz şahıslar tarafından tekme tokat dövülen B.B., yaralandı. B.B’yi şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

B.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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