AK Parti'den emekli zammı açıklaması! Kasım ayını işaret etti

Milyonlarca emekli Ekim ayında ek zam beklerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenlemeye ilişkin, "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" dedi.

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TBMM 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacakları yasal düzenlemelerden birinin depremle ilgili çalışmalar olacağını söyleyen Güler, emekli maaşına yapılacak düzenlemeye ilişkin de bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda bir talimat verdiğini hatırlatan Güler şöyle konuştu:

Ekim veya Kasım'da Meclis'e gelirse...

“Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam verme şu an mümkün değil. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.”