Hande Baladın'a 'asitli tehdit' davasında flaş gelişme

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa Neşeli'nin ilk duruşmada tahliye edilmesi büyük tepkilere yol açtı. Ezcacıbaşı Spor Kulübü davaya dahil olmasının ardından savcılık konuyla ilgili yeniden soruşturma başlattı.

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Mustafa Neşeli isimli şahıs, Filenin Sultanları'nın oyuncusu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı. Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Neşeli Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmıştı. Duruşmaya katılmayan Hande Baladın'ı avukatı Dilara Sasa temsil etmiş, avukat Sasa, müvekkili Baladın'ın yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmişti. Duruşmada taraf avukatları ile Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulunmuştu.

Kimlik sorgusunda kamu personeli olduğunu ve 30 bin lira maaş aldığını belirten sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyadan ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları ben yolladım" dedi. Sanık Neşeli, Hande Baladın ile tanışıklığı ve yüz yüze teması olmadığını, sosyal medyadan yazışmalarının olmadığını ancak kendisine özel olarak durum attığını da iddia etti. Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi. Firma yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Neşeli, mahkemede "Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Avukat Adnan Mercan, sözkonusu eylemin silahlı olmadığını belirterek sanığın tahliyesini istedi. Şikayetçi Hande Baladın’ın avukatı Dilara Sasa ise, "Dava konusu mesaj içerikler incelendiğinde iddianamede yapılan değerlendirmenin isabetli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle sanığın Sağlık Bakanlığında çalışıyor olması mevcut sağlık durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ruh sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istiyoruz. Tehdit içeren ses kayıtları mevcuttur dosyaya sunacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da katılma talebinde bulunarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tahliyesine karar veridli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebini kabul eden mahkeme, sanık Mustafa Neşeli'nin savunmasının alınmış olması, tutukluluktan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması nedeniyle tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti amacıyla, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması için yeniden yazı yazılmasına da hükmetti. Mahkeme, suç vasfının 'Kadına karşı tehdit' kapsamında kalması ihtimali nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine de karar verdi. Duruşma ertelendi.

Tahliye olan ancak davası devam eden Mustafa Neşeli hakkında ikinci şikayet milli voleybolcu Hande Baladın'ın forma giydiği Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden geldi.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçede, Mustafa Neşeli'nin spor kulübü yöneticilerine ve bünyelerinde yer alan Hande Baladın'a milyonlarca insanın bulunduğu sosyal medya platformundan tehdit ettiği anlatıldı. Dilekçede tehdit paylaşımlarına yer verildi.

Dilekçece, Mustafa Neşeli'nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü yönetimi ve bünyesindekilerinin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulandı. Aynı zamanda Hande Baladın'ın da antrenmanlarda endişe ve korku duyduğu belirtildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü adına yapılan şikayette, Mustafa Neşeli'nin 'Tehdit' ve 'İş ve çalışma hürriyetini ihlal' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcılık konuyla ilgili yeniden soruşturma başlattı.