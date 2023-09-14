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Tokat'ta bomba paniği! Kaldırımdaki cismi el bombası sanınca...

Tokat'ta bomba paniği! Kaldırımdaki cismi el bombası sanınca...

Tokat'ta kaldırımda el bombası sanılıp ihbar edilen cismin, konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.

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Saat 12.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Orkide Sokak'tan geçen vatandaşlar kaldırımda şüpheli bir cisim fark etti.

El bombası zannedilen cisim için 112'ye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli cismi inceledikten sonra, fünye yerleştirdi.

Patlatılan cismin konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.

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