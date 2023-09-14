BIST 7.851
DOLAR 26,94
EURO 28,82
ALTIN 1.648,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren kişi gözaltında!

Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren kişi gözaltında!

YALOVA'nın ÇİFTLİKKÖY ilçesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü Sanayi Sitesindeki işyerinde kurusıkı tabanca namlularının değiştirerek ateşli silaha dönüştürüldüğü ve tabanca mühimmatı satıldığı iddia edilen E.G’yi gözaltına aldı.

Zanlının iş yerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bin 110 tabanca mühimmatı, 57 tüfek mühimmatı, 34 tabanca parçası ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da hatalı sollama faciası: 3 ölü, 2 yaralı!
Aksaray'da hatalı sollama faciası: 3 ölü, 2 yaralı!
Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: 2 kişi öldü!
Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: 2 kişi öldü!
Adıyaman'da trafikte yakaladıkları genci, 10 kişi tekme tokat dövdü!
Adıyaman'da trafikte yakaladıkları genci, 10 kişi tekme tokat dövdü!
Tokat'ta bomba paniği! Kaldırımdaki cismi el bombası sanınca...
Tokat'ta bomba paniği! Kaldırımdaki cismi el bombası sanınca...
İzmir'de 11 milyon metreküp kapasiteli arıtma tesisi açıldı
İzmir'de 11 milyon metreküp kapasiteli arıtma tesisi açıldı
GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek!
GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek!
Hande Baladın'a 'asitli tehdit' davasında flaş gelişme
Hande Baladın'a 'asitli tehdit' davasında flaş gelişme
AK Parti'den emekli zammı açıklaması! Kasım ayını işaret etti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması! Kasım ayını işaret etti
Fransa'da yasaklanan iPhone 12 Belçika'da incelemeye alındı!
Fransa'da yasaklanan iPhone 12 Belçika'da incelemeye alındı!
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bankacılık sektörünün mevduatı 84,7 milyar TL arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 84,7 milyar TL arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı yükseliş 13'üncü haftaya taşındı
Merkez Bankası toplam rezervleri açıklandı yükseliş 13'üncü haftaya taşındı