Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren kişi gözaltında!

YALOVA'nın ÇİFTLİKKÖY ilçesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü Sanayi Sitesindeki işyerinde kurusıkı tabanca namlularının değiştirerek ateşli silaha dönüştürüldüğü ve tabanca mühimmatı satıldığı iddia edilen E.G’yi gözaltına aldı.

Zanlının iş yerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bin 110 tabanca mühimmatı, 57 tüfek mühimmatı, 34 tabanca parçası ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.