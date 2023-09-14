BIST 7.875
DOLAR 26,94
EURO 28,83
ALTIN 1.648,27
HABER /  GÜNCEL

Tarih netleşti! Erdoğan ve Miçotakis ne zaman görüşecek?

Tarih netleşti! Erdoğan ve Miçotakis ne zaman görüşecek?

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in görüşeceği tarihi 20 Eylül olarak duyurdu.

Abone ol

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gelecek hafta bir araya geleceği bildirildi.

Marinakis, iki ismin ABD'nin New York kentinde yapılacak 78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında 20 Eylül’de görüşeceğini açıkladı.

Daha önce iki liderin 18 Eylül’de görüşmesi planlanmış fakat Yunanistan’da geçen hafta etkili olan sel felaketi sebebiyle bu görüşme ertelenmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmesiyle ilgili hazırlıkları planlamak üzere 5 Eylül’de Ankara’ya gelmiş ve mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmüştü.

İkili, 16 ay görüşmedikten sonra en son 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi.

ÖNCEKİ HABERLER
900 yıldır korkudan davul çalmıyorlar, Ramazanda bile!
900 yıldır korkudan davul çalmıyorlar, Ramazanda bile!
Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren kişi gözaltında!
Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren kişi gözaltında!
Aksaray'da hatalı sollama faciası: 3 ölü, 2 yaralı!
Aksaray'da hatalı sollama faciası: 3 ölü, 2 yaralı!
Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: 2 kişi öldü!
Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: 2 kişi öldü!
Adıyaman'da trafikte yakaladıkları genci, 10 kişi tekme tokat dövdü!
Adıyaman'da trafikte yakaladıkları genci, 10 kişi tekme tokat dövdü!
Tokat'ta bomba paniği! Kaldırımdaki cismi el bombası sanınca...
Tokat'ta bomba paniği! Kaldırımdaki cismi el bombası sanınca...
İzmir'de 11 milyon metreküp kapasiteli arıtma tesisi açıldı
İzmir'de 11 milyon metreküp kapasiteli arıtma tesisi açıldı
GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek!
GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek!
Hande Baladın'a 'asitli tehdit' davasında flaş gelişme
Hande Baladın'a 'asitli tehdit' davasında flaş gelişme
AK Parti'den emekli zammı açıklaması! Kasım ayını işaret etti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması! Kasım ayını işaret etti
Fransa'da yasaklanan iPhone 12 Belçika'da incelemeye alındı!
Fransa'da yasaklanan iPhone 12 Belçika'da incelemeye alındı!
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi