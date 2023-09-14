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Balıkesir'de Tarım Meslek Lisesi öğrencileri tarlada üretiyor

Balıkesir'de Tarım Meslek Lisesi öğrencileri tarlada üretiyor

BALIKESİR SAVAŞTEPE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretim deseninin artmasına katkı sunuyor.

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Tarım tekniklerinin uygulamalı olarak öğretildiği Tarım Meslek Lisesi öğrencileri, tohumdan hasada kadar ürün yetiştirme aşamalarında deneyim kazanarak geleceğin tarımını tasarlama yolunda önemli bir görev üstleniyor.

Yaptıkları proje ve çalışmalarla Türkiye’nin üretim ve iktisadi faaliyetlerinde kilit bir rol üstlenen meslek liseleri başarılı hikâyeler yazıyor. İş hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli gençlerin yetiştirilmesinde büyük rol sahibi olan meslek liseleri, çalışmalarıyla Balıkesir’i gururlandırıyor.

2020 yılında faaliyetlere başlayan Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Tarım", "Yiyecek İçecek Hizmetleri", "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" alanlarında 116 öğrenci eğitim görüyor. Geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkan okulda uygulamalı eğitim gören tarım alanı öğrencilerinin de emeğiyle yıl içerisinde 20 ton arpa, 10 ton buğday üretildi. Okul arazisinin 45 dönümlük alanında mısır, 5 dönümlük alanında damlama sulama yöntemiyle pirinç yetiştiriliyor.

Aynı zamanda 5 bin metrekare alan üzerine kurulan rulo çim üretim tesisinde; yeşil alan, orta refüj, sabit ve yeni kurulacak olan parklarda uygulanan projelerde kullanılmak üzere su tüketimi daha az olan ve kuraklığa dayanıklı 4 mevsim 5'li karma fito çimi üretiliyor. Öğrencilerin üretim aşamalarında yer aldığı rulo çimlerin söküm işlemi de yine öğrencilerle birlikte yapılıyor.

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