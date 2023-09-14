İçişleri Bakanı açıkladı! Bin 576 kişi gözaltına alındı 361 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadeleye dair bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre Emniyet güçlerinin siber suçlara karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda 361 kişi tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Yerlikaya son 90 günde X platformu üzerinden 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldığını belirtti. Bu paylaşımların yüzde 29,31'inin bot hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, tüm paylaşımların yüzde 40'ının olumsuz ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında; terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, tespit edilen 24 bin 539 kişiden, 484’ünün gözaltına alındığını, bunların 25’inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasında bilişim ve ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında düzenlenen operasyonlara dair de detaylı bilgi verildi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımları:

"SON 90 GÜNDE; Twitter (X) üzerinden, 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların %29.31 ’i bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplardı. Tüm paylaşımların %40’ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.

SİBER SUÇLARLA mücadele kapsamında; Terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56.958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı. Tespit edilen 24 bin 539 kişiden, 484’ü gözaltına alındı. Bunların 25’i tutuklandı.

BİLİŞİM SİSTEMLERİNE yönelik; 50 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 56 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 24’ü tutuklandı.

ÖDEME SİSTEMLERİNE yönelik, 175 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 705 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 223’ü tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS konusunda; 36 operasyon yapıldı. 191 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 65’i tutuklandı.

ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK İSTİSMARINA yönelik 104 operasyonda; 140 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 24’ü de tutuklandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILMAYA ÇALIŞILAN ALGI ÇABALARININ FARKINDAYIZ BOT HESAPLAR ÜZERİNDEN HESAP YAPANLARIN ÇABALARINI BOŞA ÇIKARTACAĞIZ SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ VE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır."