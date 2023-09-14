BIST 8.119
DOLAR 26,94
EURO 28,78
ALTIN 1.653,37
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yeni kullanıma açılan kanallarında yasa dışı bilgilerin yer alması halinde WhatsApp’a erişimin engellenebileceğini bildirdi.

Abone ol

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, WhatsApp’ın bazı ülkelerde açtığı “Kanallar” özelliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rus yasalarının tüm şirketler için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, “Buna, Rus kullanıcıları hedefleyen mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya ağları da dahildir. Yasaklanmış bilgileri içeren düşmanca kanalların ortaya çıkması, derhal bunların kaldırılması talebiyle ve bunun reddedilmesi durumunda da uygulamanın engellenmesiyle sonuçlanacaktır.” denildi.

Açıklamada, Rus kurumlara ve şahıslara yerli uygulamalara geçmeleri tavsiyesi de verildi.

Rusya’da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp’ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim geçen yıl engellenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konyalı gördüğü rüyadan sonra aldığı haberle beyninden vurulmuşa döndü: Hiç aklıma gelmezdi
Foto Galeri Konyalı gördüğü rüyadan sonra aldığı haberle beyninden vurulmuşa döndü: Hiç aklıma gelmezdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hareketsiz yaşam bel düzleşmesine neden olabiliyor!
Hareketsiz yaşam bel düzleşmesine neden olabiliyor!
Grönland'da mahsur kalan yolcu gemisi kurtarıldı!
Grönland'da mahsur kalan yolcu gemisi kurtarıldı!
Rusya kararlı: Kuzey Kore ile ilişkileri geliştireceğiz!
Rusya kararlı: Kuzey Kore ile ilişkileri geliştireceğiz!
Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti
Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti
Pendik'te kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı, polis peşlerine düştü
Pendik'te kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı, polis peşlerine düştü
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı sonrası yeni açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı sonrası yeni açıklama
Önündeki kamyonu sollayacaktı! Sonu çok fena oldu
Önündeki kamyonu sollayacaktı! Sonu çok fena oldu
Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı ekipler evde hiç beklemedikleri görüntüyle karşılaştı
Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı ekipler evde hiç beklemedikleri görüntüyle karşılaştı
İçişleri Bakanı açıkladı! Bin 576 kişi gözaltına alındı 361 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanı açıkladı! Bin 576 kişi gözaltına alındı 361 kişi tutuklandı!
Mısır'da köpekbalığı kadına saldırdı plaj kapatıldı
Mısır'da köpekbalığı kadına saldırdı plaj kapatıldı
Aydın'da ağaçlık alanda yangın çıktı
Aydın'da ağaçlık alanda yangın çıktı
Çorum'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı
Çorum'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı