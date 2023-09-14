Konyalı gördüğü rüyadan sonra aldığı haberle beyninden vurulmuşa döndü: Hiç aklıma gelmezdi
KONYA'nın Karapınar ilçesinde aynı günde 1’i evin yakınındaki arazide, 2’si de farklı mevkide aynı tarlada olmak üzere 3 yeni obruk meydana geldi.
Büyük olan obruk, Karapınar’a yaklaşık 10 kilometre mesafede olan Reşadiye Mahallesi Cafer Şık Yaylası'nda oluştu. Gündüz saatlerinde oluşan obruğu yaylada bulunan çoban fark etti.
Obruğun yaklaşık 100 metre ilerisinde ise tarlanın sahibi olan çiftçi Fatih Şık’ın evi bulunuyor.
Fatih Şık’ın obruğun oluştuğu alanda geçtiğimiz yıl çatlakları fark ettiği, o alanda ekim yapmadığı öğrenildi. Obruğun yaklaşık 50 metre çapında 35-40 metre derinliğinde olduğu kaydedildi. Çevrede ise yaklaşık 1 ay önce buğday hasadı gerçekleştirildiği belirtildi.
Rüyasında deprem, göçük gördü, ertesi gün evinin yakınında obruk oluştu
Tarla sahibi Fatih Şık, obruk oluşumu öncesinde yaşadıklarını anlatarak, “Gece hayvanlara depoya su doldurdum. Su bulanık geldi. Acaba buradan mı başka yerden mi diye içime korku girdi. Kendi yerimde olacağı hiç aklıma gelmedi. Muhakkak yeraltında oynama, deprem mi oluyor diye aklıma geldi. Depodaki bulanıklıktan sonra kuyuyu durdurdum. Yattık ama rüyamızda hep böyle deprem gibi, göçük gibi şeylerle uğraştım. Karapınar’a gittim. Çobanım telefon açtı, ‘Obruk oluştu. Tam elimi yıkarken ses oldu, gürledi’ dedi. Koşarak gitmiş, vardığında da hala göçüyormuş. Ondan sonra bana bana haber gönderdi. Videosunu çekti gönderdi. Öylece haberim oldu” dedi.