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Sakarya'da polis ekipelrinden uyuşturucu operasyonu! 18 zanlı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da polis ekipelrinden uyuşturucu operasyonu! 18 zanlı gözaltına alındı

Sakarya Sapanca'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor.

Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 20 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirildi.

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