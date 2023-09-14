Sakarya'da polis ekipelrinden uyuşturucu operasyonu! 18 zanlı gözaltına alındı
Sakarya Sapanca'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor.
Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 20 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirildi.