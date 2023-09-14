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Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattı!

Beşiktaş Kulübü, deneyimli futbolcu Gökhan İnler'in yeniden siyah-beyazlı takıma döndüğünü açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Gökhan İnler'in öncelikle sportif işlerde görev alacağını, gerek duyulması durumunda sahada futbolcu olarak kullanılacağını bildirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımımızın 2016-2017 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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