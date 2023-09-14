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Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare, Fatih Karagümrük’te

Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare, Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nazım Sangare’yi transfer etti. 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fatih Karagümrük kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare’ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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