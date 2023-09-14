BIST 8.119
DOLAR 26,94
EURO 28,78
ALTIN 1.653,37
HABER /  SPOR

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Nazım Sangare'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Nazım Sangare'nin yeni takımı belli oldu

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

Abone ol

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli kulüp bugün yaptığı açıklamada "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Nazım Sangare, sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan ayrı kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda 26 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 2021-2022 sezonunda ise 29 karşılaşmada görev aldı. Nazım Sangare geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattı!
Beşiktaş, Gökhan İnler'i kadrosuna kattı!
Rusya, ABD’nin iki diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, ABD’nin iki diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Belgrad-Priştine Diyalog toplantısı başarısızlıkla sonuçlandı!
Belgrad-Priştine Diyalog toplantısı başarısızlıkla sonuçlandı!
KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı!
KARADENİZBİRLİK yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı!
Reuters duyurdu: Ankara ve Moskova gaz merkezinde anlaşamadı
Reuters duyurdu: Ankara ve Moskova gaz merkezinde anlaşamadı
Ünlü manken defilede haksızlığa uğramış!
Ünlü manken defilede haksızlığa uğramış!
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir
Erzurum'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp takla attı!
Erzurum'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp takla attı!
Hareketsiz yaşam bel düzleşmesine neden olabiliyor!
Hareketsiz yaşam bel düzleşmesine neden olabiliyor!
Grönland'da mahsur kalan yolcu gemisi kurtarıldı!
Grönland'da mahsur kalan yolcu gemisi kurtarıldı!
Rusya kararlı: Kuzey Kore ile ilişkileri geliştireceğiz!
Rusya kararlı: Kuzey Kore ile ilişkileri geliştireceğiz!
Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti
Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti