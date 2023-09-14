Fenerbahçe ile yolları ayrılan Nazım Sangare'nin yeni takımı belli oldu

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli kulüp bugün yaptığı açıklamada "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Nazım Sangare, sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan ayrı kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda 26 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 2021-2022 sezonunda ise 29 karşılaşmada görev aldı. Nazım Sangare geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı.