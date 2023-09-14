Sivas Katliamı davası düştü! Mahkemeden zaman aşımı kararı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara'nın aktardığına göre Savcılık tarafından 'kaçaklığın kararın zamanaşımını kesen bir husus olmadığı' belirtildi

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Firari üç sanık hakkında süren Sivas Katliamı davasında Cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmişti. Davada, mahkeme heyeti savcının zaman aşımı talebini kabul etti. Üç firari sanığın yargılandığı dava düştü. Karar, salonda protesto ediliyor.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Madımak Katliamı'na ilişkin görülen son dava, firari sanıklar Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan üç firari sanığın yurt dışında yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak yıllardır firari sanıklar yakalanamadı. 2 Temmuz 2023 tarihinde ise Sivas Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’nde 33 kişinin şeriatçı grup tarafından yakılarak katledilmesine dair firari sanıklar Sonkur, Ceylan ve Karakaş hakkında devam eden davanın duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Davanın bugüne kadar uzatılmış olması 2 Temmuz’da dolan 30 yıllık “zaman aşımı”nın beklenmesiyle davayı düşürme çabası olarak yorumlanırken Cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Ancak müşteki avukatları Sivas Katliamı’nın insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve zaman aşımının bu davada uygulanamayacağını vurguluyor.

Mahkemenin bu duruşmada, zaman aşımının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi bekleniyor.