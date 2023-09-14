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Isparta'da dev kaçakçılık! 457 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da dev kaçakçılık! 457 adet tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda tarihi eser niteliğinde 457 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

13 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda bir adreste yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 457 adet tarihi eser niteliğinde sikke, yüzük ve objeler ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili "2863 sayılı Kanun'a muhalefet" suçu çerçevesinde 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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