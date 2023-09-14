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Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi yorumu: Daha yapılacak çok şey var

Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi yorumu: Daha yapılacak çok şey var

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez, Türkiye'nin yeni ekonomi politikalarına değinirken, adımların doğru yönde atıldığını ifade etti. Lopez, "Daha yapılacak çok şey var" diyerek, Türkiye’ye önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar dolar finansman sağlayacağını da duyurdu.

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Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’ye sağlanması planlanan yeni finansmanla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk ekonomisine dair konuşan Lopez, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamalarda Türkiye’de şu anda yürütülen ekonomi politikalarının doğru yönde olduğunu ifade etti. Türkiye Direktörü, buna ek olarak Türkiye ile birlikte yapılacak çok şey olduğunu da kaydetti.

Lopez, “Para politikasındaki sıkılaştırma, makro ihtiyati önlemlerin kaldırılması ve mali düzenlemeler umut verici” ifadelerini kullandı.

Lopez, bununla birlikte Dünya Bankası’nın Türkiye’ye önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar dolar finansman sağlayacağını da duyurdu. Lopez, bu finansmanın 6 milyar doları kamuya, 12 milyar doları ise özel sektöre aktarılacağını söyledi.

Lopez ayrıca Türkiye ekonomisi için en büyük zorlukların kısa vadede birçok politikanın kalibrasyonu ve uzun vadede verimlilik olduğunu ifade etti.

Deprem için Türkiye’ye bugüne kadar 3 milyar dolara yakın finansman sağladıklarını da hatırlatan Lopez, kamuya sağlanacak 6 milyar dolar finansman kapsamında Eximbank’a verilen garantinin artırılmasına çalışıldığını da belirtti.

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