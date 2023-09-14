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Buğra Kavuncu'dan İBB adaylığı açıklaması

Buğra Kavuncu'dan İBB adaylığı açıklaması

Yarın CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyacak Özgür Özel'in ardından İstanbul seçimleri için isimler konuşuluyor. İsmi İBB adaylığı iddialarıyla anılan Buğra Kavuncu, bu yönde alınmış bir kararın olmadığını söyledi. Kavuncu, "Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız" dedi.

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Bugün Sakarya İl Teşkilatı'nı ziyaret eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında geçtiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Kavuncu, şu anda teşkilat başkanı olarak görev yaptığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama partim bana yarın Türkiye'nin hangi iline, ilçesine git derse bunu vazife ve emir telakki eder, üstlenirim. Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız."

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